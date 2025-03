Tennis: Alcaraz batte Dimitrov e punta al bis a Indian Wells

Un Carlos Alcaraz travolgente batte il bulgaro Grigor Dimitrov e si lancia verso la vittoria del torneo di Indian Wells, in California (Stati Uniti). Vittoria che bisserebbe quella dell'anno scorso (dove in finale ebbe la meglio su Jannik Sinner). Il numero 3 del mondo ha superato Dimitrov in due set con un eloquente doppio 6-1. Ora nei quarti di finale sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking mondiale. Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale: Griekspoor-Rune, Fils-Medvedev e Shelton-Draper.