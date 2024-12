Tennis: al via Next Gen Atp Finals a Gedda, Fils il favorito

Con l'avvenuto sorteggio dei gironi, prende oggi il via la Next Gen Atp Finals, il torneo riservato agli otto migliori Under 20 nel circuito in programma a Gedda, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre. Nel gruppo blu il francese Arthur Fils (1), il ceco Jakub Mensik (3), lo statunitense Learner Tien (5), il brasiliano Joao Fonseca (8); nel gruppo rosso lo statunitense Alex Michelsen (2), il cinese Shang Juncheng (4), il francese Luca Van Assche (6), lo statunitense Nishesh Basavareddy (7). Fils, numero 20 della classifica Atp, è il giocatore con la miglior classifica degli otto. E' il grande favorito per il titolo, anche se non avrà sfide scontate nel girone contro Mensik (48), che ha battuto quattro Top 10 nel 2024, Tien (122) e Fonseca (145) che l'ha sconfitto quest'anno a Rio. Michelsen (41) e Shang (50), gli altri due Top 50 qualificati, guidano il gruppo Rosso, completato da Van Assche e Basavareddy. Shang ha vinto il suo primo titolo a settembre a Chengdu, Michelsen ha raggiunto due finali Atp nel 2024. Entrambi si candidano a un ruolo da protagonisti a Gedda.