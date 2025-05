Tennis: 'Racchette in classe' arriva anche in scuola infanzia

Il progetto della FITP 'Racchette in classe' è stato confermato per il dodicesimo anno consecutivo. Confermato anche il supporto di Joy of Moving, partner ormai storico della Federazione Italiana Tennis e Padel con il quale ogni anno organizza il "Tennis Trophy FITP Kinder Joy Of Moving" giunto alla sua ventesima edizione: 112 le tappe distribuite in 17 regioni, inclusi i Centri estivi FITP con il gran finale sarà il Master Nazionale al Foro Italico di Roma.La novità è che dal 2025 i progetti saranno quattro: a Racchette in Classe Kids per le scuole primarie, Racchette in Classe Junior per le secondarie di primo grado e Racchette in Classe Pro per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiunge Racchette in classe Baby per le scuole dell'infanzia. Inoltre è stata coinvolta una giovane associazione come la "Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS" - nata il 15 marzo del 2022, giorno del compleanno delle gemelle e guidata da Sergio Santin, padre delle due gemelle - per unire le forze e andare alla scoperta di un universo ricco di potenzialità L'investimento prevede delle borse di studio, assegnate a quelle bimbe e quei bimbi che mostrano spiccate attitudini motorie. Saranno 1000 contributi di 250 euro, da utilizzarsi per attività didattiche da svolgere all'interno del circolo che ha adottato l'istituto scolastico di ciascun ragazzo. Le borse di studio, nel segno dell'inclusione, saranno assegnate anche a bambini con disabilità in ambito motorio o relazionale.