Superbike, tripletta Bulega-Ducati anche a Magny-Cours

Nel Mondiale Superbike, ancora un weekend trionfale per il team Aruba.it Racing – Ducati, che fa registrare la sedicesima doppietta consecutiva con Nicolò Bulega e Iker Lecuona. Il pilota italiano conquista a Magny-Cours la ventiseiesima vittoria stagionale - completando la settima tripletta – al termine di un weekend perfetto che lo ha visto chiudere al primo posto dalle FP1 del venerdì a Gara-2, quando prende saldamente la testa fin dalla partenza. Iker Lecuona (sempre secondo) prova, soprattutto in Superpole Race, a stare vicino al compagno di squadra, prendendo anche la testa nelle prime curve. Un errore al terzo giro, però, gli fa perdere contatto da Bulega. In Gara-2, invece, il passo gara dello spagnolo non è sufficientemente incisivo per ambire a chances di vittoria. La corsa al titolo mondiale si sposta a Cremona tra tre settimane.
“Sono molto contento per questa tripletta. Non ho mai nascosto che questo non sia uno dei miei circuiti preferiti e per questo motivo la soddisfazione è ancora più grande. In Gara-2 ho avuto un grande feeling che mi ha consentito di tenere un passo molto incisivo. Per questo ringrazio il team che mi ha dato una moto fantastica. Ci vediamo a Cremona: spero ci siano tanti tifosi”, ha detto Bulega, che nel prossimo round a Cremona potrebbe laurearsi campione del mondo.