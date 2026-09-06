Superbike, tripletta Bulega-Ducati anche a Magny-Cours

06 Set 2026 - 16:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nel Mondiale Superbike, ancora un weekend trionfale per il team Aruba.it Racing – Ducati, che fa registrare la sedicesima doppietta consecutiva con Nicolò Bulega e Iker Lecuona. Il pilota italiano conquista a Magny-Cours la ventiseiesima vittoria stagionale - completando la settima tripletta – al termine di un weekend perfetto che lo ha visto chiudere al primo posto dalle FP1 del venerdì a Gara-2, quando prende saldamente la testa fin dalla partenza. Iker Lecuona (sempre secondo) prova, soprattutto in Superpole Race, a stare vicino al compagno di squadra, prendendo anche la testa nelle prime curve. Un errore al terzo giro, però, gli fa perdere contatto da Bulega. In Gara-2, invece, il passo gara dello spagnolo non è sufficientemente incisivo per ambire a chances di vittoria. La corsa al titolo mondiale si sposta a Cremona tra tre settimane.

“Sono molto contento per questa tripletta. Non ho mai nascosto che questo non sia uno dei miei circuiti preferiti e per questo motivo la soddisfazione è ancora più grande. In Gara-2 ho avuto un grande feeling che mi ha consentito di tenere un passo molto incisivo. Per questo ringrazio il team che mi ha dato una moto fantastica. Ci vediamo a Cremona: spero ci siano tanti tifosi”, ha detto Bulega, che nel prossimo round a Cremona potrebbe laurearsi campione del mondo.

Ultimi video

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

02:38
US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

I più visti di Altri Sport

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:44
F1, a Monza nuovo record di spettatori: 400mila persone per il GP d'Italia
17:35
F1, Antonelli piange sul podio di Monza e sventola tricolore
17:03
F1: Antonelli primo italiano a vincere dopo 60 anni
16:37
Superbike, tripletta Bulega-Ducati anche a Magny-Cours
15:17
F1 Monza: Leclerc si ritira dopo incidente al terzo giro, è illeso