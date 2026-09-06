Superbike, tripletta Bulega-Ducati anche a Magny-Cours

“Sono molto contento per questa tripletta. Non ho mai nascosto che questo non sia uno dei miei circuiti preferiti e per questo motivo la soddisfazione è ancora più grande. In Gara-2 ho avuto un grande feeling che mi ha consentito di tenere un passo molto incisivo. Per questo ringrazio il team che mi ha dato una moto fantastica. Ci vediamo a Cremona: spero ci siano tanti tifosi”, ha detto Bulega, che nel prossimo round a Cremona potrebbe laurearsi campione del mondo.