Superbike, Pirelli ancora fornitore unico nel campionato britannico

Pirelli rimarrà Presenting Sponsor e Fornitore Unico di Pneumatici del Campionato British Superbike fino al 2030 incluso, per quella che diventerà una partnership di 23 anni con una delle serie motociclistiche nazionali di maggior successo al mondo. Pirelli sarà al fianco di questo campionato di fama mondiale, che celebrerà il suo 30° anniversario il prossimo anno, grazie ad un nuovo accordo, della durata di 5 anni a partire dal 2026, raggiunto con l'organizzatore della serie MotorSport Vision Racing (MSVR). Nell'ambito dell'accordo, Pirelli rimarrà anche il fornitore unico di pneumatici e il Title Sponsor delle classi nazionali Superstock e Sportbike. La filosofia del "monogomma" ha dato prova di funzionare molto bene nel BSB, offrendo a ogni pilota esattamente le stesse opportunità che, insieme ai regolamenti implementati da MSVR, hanno portato a gare molto competitive. Nel 2024, ad esempio, le gare sono state vinte da ben nove piloti di otto team diversi, una statistica non comune nel motorsport. L'ultima generazione di pneumatici slick Pirelli DIABLO Superbike continua a stupire, non solo per le prestazioni assolute ma anche per la costanza sulla distanza di gara. A dimostrazione di ciò, a Donington Park Glenn Irwin ha frantumato il record sul giro in 1’26.832 al 19° passaggio dei 20 di gara previsti. Questi pneumatici di serie sono disponibili per la vendita al pubblico, e possono quindi essere utilizzati nelle gare a tutti i livelli così come nei track day in pista in tutto il mondo, come parte della filosofia Pirelli: "We sell what we race, we race what we sell”. Notevole l’impegno di Pirelli dal punto di vista logistico con oltre 4.000 pneumatici trasportati per ogni round e una squadra di 12 persone al servizio degli oltre 200 piloti che quest’anno ha coperto i test pre-stagionali in Spagna e gli 11 round del BSB, che vanno da Knockhill in Scozia fino ad Assen nei Paesi Bassi. Pirelli fornisce pneumatici slick DIABLO Superbike per le classi Superbike, Supersport e British Talent Cup, mentre i DIABLO Supercorsa SC intagliati sono utilizzati nelle classi Pirelli Superstock, Sportbike e nelle classi monomarca: Kawasaki Superteen e BMW F 900 R Cup.