ACI, Sticchi Damiani: "vorrebbero pensionarmi, ma io non ho voglia"

"Sono tanti 50 anni, qualcuno mi vorrebbe pensionare però io correrò il rally di Montecarlo a fine gennaio e non ho questa voglia. Abbiamo raggiunto dei buoni risultati, siamo la prima federazione al mondo per titolazioni mondiali, abbiamo due GP, un rally mondiale e l'endurance mondiale". Così Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, alla cerimonia dei Collari d'Oro al merito sportivo presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a Roma, ribadisce l'intenzione di proseguire dopo il quarto mandato alla guida dell'Aci, arrivato con oltre il 90% delle preferenze alle ultime elezioni. Sticchi Damiani, poi, pone l'accento sull'esordio, nella prossima stagione di Andrea Kimi Antonelli che "si siederà su una monoposto di un top team - la Mercedes -, una soddisfazione per un ragazzo che seguiamo da alcuni anni, Sentiremo l'inno italiano non solo quando vincerà la Ferrari, e speriamo che accadrà spesso, ma anche quando vincerà lui. Possiamo iniziare quest'anno con la tranquillità e serenità che abbiamo fatto un buon lavoro", conclude.