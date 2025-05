Luca Nardi ha avuto la meglio di Flavio Cobolli per 6-3 6-4 nel 1° turno degli Internazionali d'Italia. Nardi è il numero 95 del mondo e partiva sfavorito contro Cobolli che occupa la posizione numero 34 del ranking ATP. Quest'ultimo godeva del sostegno del suo grande amico Edoardo Bove, che è arrivato al Foro per seguire il match del suo amico. Al prossimo turno si alzerà l'asticella per Nardi visto che si troverà di fronte il numero 7 del seeding Alex De Minaur.