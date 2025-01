Softball: l'americano Craig Montvidas nuovo head coach della Nazionale

La Nazionale italiana di softball ha un nuovo head coach, che è in realtà un tecnico tutt'altro che nuovo per il softball italiano ed europeo. Si tratta di Craig Montvidas, classe 1950, cresciuto a North Caldwell (New Jersey), dopo la laurea in Psicologia e Sociologia all'Università di Hartford (Connecticut) si è trasferito in Olanda nel 1975 per giocare con i Diemen Giants nella seconda serie, per passare l'anno successivo a Kinheim, in Hoofdklasse. "Quella che pensavo sarebbe stata un'esperienza unica si è rivelata essere un cambiamento di vita - confessa Montvidas - ho giocato nella serie A1 in Olanda per dieci anni, oltre ad allenare il baseball per tre anni".