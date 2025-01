Snowboard, Cdm: Messner terzo nel gigante parallelo di Bansko

Gabriel Messner è terzo nel primo dei due giganti paralleli di Bansko, in Bulgaria, sede della tappa di Coppa del mondo di snowboard: è il terzo podio stagionale per l'altoatesino dei Carabinieri, ma il primo conquistato in gigante. Messner ha concretizzato il terzo posto vincendo nella small final la sfida con il padrone di casa Tervel Zamfirov, dopo essersi arreso in semifinale di fronte all'esperto austriaco Benjamin Karl, poi secondo sconfitto dal connazionale Andreas Promegger. Messner mantiene così l'Italia sul podio del parallelo, un'impresa nata dal miglior tempo nel turno di qualificazione e dai successivi successi nel tabellone principale su Alexander Payer e sull'altro azzurro Mirko Felicetti, fermatosi nei quarti come Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, messi out rispettivamente da Karl e Promegger, vincitore su Roland Fischnaller negli ottavi. Semaforo rosso nei quarti invece per Jasmin Coratti, unica azzurra a superare la qualificazione: l'altoatesina nulla ha potuto contro la tedesca Ramona Hofmeister, poi vincitrice sulla giapponese Tsubaki Miki con la polacca Alksandra Krol Walas terza. Eliminati invece al termine delle due run preliminari Daniele Bagozza, Aaron March, Tommy Rabanser, Fabian Lantschner, Mike Santuari, Manuel Haller, Elisa Caffont, Elisa Fava, Sofia Valle, Sophie Rabanser, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin. Domenica 19 gennaio è in programma una seconda sfida: tabellone principale alle 13.15 preceduto dal turno di qualificazione.