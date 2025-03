Skicross, Van Moos e Davies al primo acuto in Coppa Europa

Il Park Monzoni della Val di Fassa ha confermato la sua imprevedibilità e la sua tecnicità anche nella seconda giornata di gare di Coppa Europa di Ski Cross. Non sono dunque mancate le sorprese in gara due, regalando gioie indiscrivibili al 27enne britannico Oliver Davies e alla 19enne svizzera di Giswill Chiara Van Mooos, che ricorderanno a lungo la giornata dell’8 marzo 2025, che coincide con la loro prima vittoria in una gara del massimo circuito continentale.

Ma la gara che ha avuto come teatro la Ski Area San Pellegrino, grazie all’organizzazione dell’Us Monti Pallidi, ha pure visto uno stravolgimento in vetta alla classifica di Coppa Europa femminile, visto che ora conduce la 22enne elvetica di Vilters Anna Dietrich seconda al traguardo, precedendo nella big final Marie Karoline Krista per un podio completamente scudo crociato. Un bel modo per festeggiare la festa della donna.

Podio misto invece nella finale maschile con Oliver Davies, precedendo per pochi centesimi il francese Evan Klufts e terzo il tedesco Kilian Himmelsbach, che consolida la leadership di Coppa Europa, visto che i rivali Lucas Richard e Alex Marro non sono riusciti a precederlo. Lucas quarto nella big final e Alex terzo e settimo assoluto nella small final.

Nessuna sorpresa particolare invece per i colori azzurri, che in Coppa Europa non hanno ancora trovato l’acuto. I migliori risultati sono due decimi posti ottenuti dal gardenese Daniel Moroder, 23enne di Ortisei, che è uscito ai quarti dopo aver comunque disputato una buona qualifica e un ottavo da protagonista, quindi la rendenese di Spiazzo Andrea Chesi, aggressiva e incisiva in qualifica, non abbastanza determinata invece nel quarto di finale, dove non è riuscita a precedere le due rivali di heat. Quattordicesima poi la valdostana Greta Angelini, mentre si è ben comportata la fassana di Pera Rebecca Paoli, tornata alle competizioni dopo l’infortunio proprio in occasione della due giorni di Coppa Europa e 18esima in qualifica, seconda fra le escluse. Ventunesima poi l’altra fassana Nathalie Bernard.

In campo maschile fuori agli ottavi il lecchese di Barzio Aiace Smaldore, che conferma la sua crescita tecnica, mentre dopo una buona qualifica si è fermata agli ottavi la corsa degli altri ragazzi del gruppo Coppa Europa, peraltro tutti trentini: Il rendenese Filippo Zamboni delle Fiamme Oro è 18°, il fassano Jannes Debertol è 21° e il lavaronese Paolo Piccolo 29°.

Non sono approdati invece alle heat l’altro fassano Kristian Gabrielli e i tre alfieri del Comitato Trentino Andrea Balducci, Federico Baldo e Filippo Branz.

Per la Val di Fassa la stagione organizzativa non è però ancora conclusa, visto che è in calendario un doppio appuntamento di Campionato Italiano Assoluto. Il 2 aprile infatti sempre al Park Monzoni si disputeranno i campionati italiani assoluti di Ski Cross, mentre da martedì 1 a sabato 5 aprile la società Fassactive avrà l’onore di organizzare i Campionati Italiani Assoluti di sci alpino, in collaborazione con gli altri sci club di valle Us Monti Pallidi e Ski Team Fassa, nonché la regia di Val di Fassa Grandi Eventi e Apt Val di Fassa.

Le gare veloci di discesa e superG si svolgeranno sulla pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino, mentre le sfide tecniche sono state programmate sullo Ski Stadium Aloch di San Giovanni di Fassa, con opzione B la pista Mediolanum per il gigante e Piavac per lo slalom speciale nella Ski Area Alpe di Lusia.