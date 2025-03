Ski jumping, Mondiali: Prevc fa il bis, vince anche sul trampolino Hs138

Nika Prevc è campionessa del mondo di salto con gli sci anche sul trampolino Hs138: in una gara interrotta dopo la prima serie per via del forte vento, la slovena ha saputo completare la doppietta personale conquistando l'ottava vittoria consecuitiva, una serie iniziata a inizio febbraio e che non accenna a fermarsi. Prevc si è rivelata dominanate anche su una singola serie: 150,9 i punti che le hanno garantito un margine di 14,2 lunghezze sulla tedesca Selina Freitag (al sesto secondo posto consecutivo) e di 18,5 sulla padrona di casa Eirin Maria Kvandal. Diciassettesimo posto quindi per Lara Malsiner che chiude il proprio cammino a Trondheim con un salto da 109 metri per 92,5 punti, mentre Martina Zanitzer e Jessica Malsiner sono rispettivamente 33esima e 37esima con 66,9 e 50,7 punti.