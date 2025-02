Ski jumping, CdM: Malsiner 17.a in gara 1 a Lake Placid

La slovena Nika Prevc ha firmato la prima gara dell'intensa tappa di Coppa del Mondo di Lake Placid, Stati Uniti. Dopo aver atteso diverse ore per il forte vento, la sfida femminile che apre il quintetto di gare statunitensi ha visto Prevc assumere le redini del comando sin dalla prima serie, per confermarsi poi in vetta alla classifica con il punteggio finale di 283,6 che le ha garantito ben 12,1 lunghezze di margine sulla norvegese Eirin Maria Kvandal e 22,5 sulla canadese Alexandria Loutitt. Lara Malsiner ha chiuso la prova sul trampolino Hs128 al diciassettesimo posto con il punteggio di 212,7 dopo essere stata ventesima a metà gara. Non ha preso parte alla prova Annika Sieff, a riposo precauzionale dopo la caduta in fase di atterraggio nel turno di qualificazione.