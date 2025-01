Ski jumping, Cdm: Lara Malsiner 16.a in gara2 a Villach

Ancora una convincente prova per Lara Malsiner che è sedicesima nella seconda gara sul trampolino Hs98 di Villach, ultimo atto della tappa di Coppa del Mondo nella località austriaca della Carinzia. La vittoria di giornata è andata alla padrona di casa Eva Pinkelnig che nel secondo round ha trovato il miglior punteggio parziale per balzare in vetta alla classifica con 244,1 punti e precedere la tedesca Katharina Schmid (237) e la slovena Nika Prevc (236,7), al comando a metà gara. Ventunesima dopo la prima serie, Malsiner ha saputo risalire di cinque posizioni nella seconda fissando il proprio punteggio a 205 punti. Segnali positivi anche dalla trentina Martina Ambrosi che con il 23esimo posto coglie il miglior risultato della carriera; si erano invece fermate alla prima serie Annika Sieff e Martina Zanitzer, con Jessica Malsiner e Noelia Vuerich out nel turno di qualificazione. Schmid allunga in vetta alla classifica generale con 735 punti davanti ai 669 di Prevc, terza è l'altra tedesca Selina Freitag a quota 393. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo femminile è fissato nella giapponese Sapporo tre il 17 ed il 19 gennaio prossimi.