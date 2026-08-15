Ginnastica, Europei: Esposito oro al corpo libero

15 Ago 2026 - 18:36
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Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero agli Europei di ginnastica artistica in svolgimento a Zagabria. L'azzurra con il punteggio di 13.700 ha messo in fila tutte le avversarie, compresa la favoritissima russa Angelina Melnikova, bronzo, dietro alla francese Elena Colas. La vice-campionessa olimpica nella finale a squadre e bronzo olimpico alla trave a Parigi 2024 due anni fa aveva conquistato lo scettro all-around, questa volta si è meritata un trono di specialità. In precedenza la campana si era messa al collo l'argento alla trave (beffata per un decimo da Elena Colac), Elisa Iorio l'argento alle parallele, Giulia Perotti il bronzo sugli staggi. Un oro, due argenti, un bronzo è dunque il gran bottino per l'Italia. Nel medagliere il team azzurro è secondo dietro alla Russia, che guida con i due ori di Angelina Melnikova tra all-around e volteggio.

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