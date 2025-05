Simon Yates ha in mano il Giro d'Italia ed esulta: "Aspettavo da anni questo momento"

Simon Yates esulta dopo la tappa in cui ha ribaltato la classifica generale del Giro d'Italia. Il ciclista inglese all'arrivo a Sestriere ha esplicitato tutta la sua gioia: "Non riesco a descrivere la mia emozione, aspettavo da diversi anni questo momento. Sono davvero emozionato, è difficile parlare". Nell'intervista rilasciata a caldo alla Rai dopo aver conquistato la maglia rosa nella penultima e decisiva tappa del Giro d'Italia, Yates ha chiuso il cerchio infatti proprio sul Colle delle Finestre nel 2018 perse il simbolo del primato e sulla stessa salita 7 anni dopo è scattato per riconquistarlo: "Quando ho visto il percorso sapevo che avrei voluto fare qualcosa, è passato così tanto tempo...Davvero non riesco a crederci, non ho parole. Tutta la squadra è stata fantastica, hanno creduto in me".