Basket: Memorial Brusinelli, Trento batte Sassari e va in finale

20 Set 2025 - 17:31

Buona la prima per i padroni di casa, ieri sera alla Bts Arena di Trento. Dolomiti Energia Trentino parte forte, suda, resiste nel finale e supera 74-70 Sassari nella semifinale del Memorial Gianni Brusinelli conquistando così l'accesso alla finale in programma oggi alle 20 contro Udine. Mvp della sfida Peyton Aldridge, autore di 17 punti, 8 rimbalzi, 5 recuperi e 25 di valutazione complessiva. Top scorer bianconero Dj Steward con 18 punti, seguito dai 10 di Jogela e dai 9 di Jones e Jakimovski. Per Sassari il miglior realizzatore è stato Marshall Jr, mentre Beliauskas e Thomas hanno chiuso rispettivamente a quota 14 e 13 punti.

