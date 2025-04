Sci, Vonn: "Torno a Olimpiadi perché a Cortina, è mia seconda casa"

Vonn, che è tornata a gareggiare a 40 anni, a distanza da quasi sei anni dal suo ritiro, nel corso della conferenza stampa ha parlato anche dell'intervento subito l'anno scorso di sostituzione parziale del ginocchio. "Il recupero è andato così bene che la mia vita è completamente cambiata. Avevo dolore quasi sempre, mentre ora non ci penso nemmeno al mio ginocchio", ha detto. "Questo è stato l'unico motivo per cui sono riuscita a tornare" a gareggiare "e la strada per arrivare sul podio nella mia ultima gara dell'anno è stata decisamente accidentata. Ma credo che ne sia valsa la pena. Amo lo sci agonistico. L'ho sempre amato", ha raccontato. Rispetto ai suoi prossimi obiettivi, la sciatrice ha affermato di averne già raggiunti alcuni e di sperare che la sua età "non le impedisca di salire di nuovo sul podio". Vonn domani sera condurrà la cerimonia dei Laureus Sports Awards. "Penso sia più difficile presentare che gareggiare, questo è certo", ha affermato, "almeno quando scio so cosa sto facendo e se commetto un errore non è grave. Ma quando presento c'è molta più probabilità che commetta un errore. Spero di fare un buon lavoro domani sera, probabilmente non bene come scio, ma ci proverò".