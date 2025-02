La sciatrice ceca Tereza Nova "è stata risvegliata dal coma farmacologico e trasportata in Repubblica Ceca a meno di un mese dalla caduta durante l'allenamento nella discesa libera a Garmisch-Partenkirchen" in vista della Coppa de mondo. Lo scrive su X l'associazione sciistica ceca, aggiungendo che la sciatrice è pronta "per i passi successivi lungo la strada del ritorno alla normalità".