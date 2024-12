Sci: slalom Coppa Europa a Obereggen, Liberatore guida azzurri

Tutto pronto per la 41esima edizione dello slalom di Coppa Europa di Obereggen in programma lunedì 16 dicembre (prima manche ore 10, seconda ore 13) sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia: quest'anno lo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'edizione 2023 a Obereggen vinse lo svizzero Schmidiger davanti al compagno di squadra Iten, terzo il norvegese Solberg. Quest'anno saranno in gara sia Schmidiger che Iten: se la vedranno con la pattuglia azzurra, capitanata da Federico Liberatore e Simon Maurberger, Matteo Canins. La cronaca della gara sarà trasmessa nella stessa serata di lunedì 16 dicembre dal canale Rai Sport (numero 48 sul telecomando) a partire dalle ore 23 e riproposta in replica martedì 17 dicembre sempre su Rai Sport alle ore 18. Nella Coppa Europa di Obereggen, organizzata come di consueto dal comitato presieduto dal direttore di gara Eduard Pichler con Sci Club Ega, Associazione Sportiva Amatoriale Nova Ponente, Scuola Sci e Snowboard Obereggen e la società impianti Obereggen Latemar Ag, hanno gareggiato sciatori che sarebbero diventati fuoriclasse in Coppa del Mondo. Tre nomi su tutti: Alberto Tomba terzo nel Super G nel 1986; Marcel Hirscher terzo nello slalom del 2007; Giuliano Razzoli, vincitore in slalom nel 2009, sei settimane dopo si laureò campione olimpico sulle nevi canadesi di Vancouver sempre in slalom. Nel frattempo la pista Maierl e Obereggen si sono svegliati in un panorama da cartolina dopo le nevicate dei giorni scorsi. La stagione è iniziata nel migliore dei modi. Lunedì 16 dicembre alla Coppa Europa sono attesi appassionati da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna oltreché altoatesini e trentini come diversi rappresentanti degli sci club di Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo ma anche Padova, Modena, Reggio Emilia, Parma che nel comprensorio del Latemar organizzano tradizionalmente diverse uscite annuali.