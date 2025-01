Sci salto, Cdm: Lara Malsiner 16.a in gara 1 a Sapporo

Sedicesimo posto per Lara Malsiner nella prima delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di Sapporo, in Giappone: sull'hs134 nipponico il successo è andato alla canadese Alexandria Loutitt che grazie al miglior punteggio in entrambe le sessioni di salto ha accumulato un bottino di 266,4 punti per precedere di 12,7 lunghezze l'austriaca Lisa Eder e di 13,3 la norvegese Eirin Maria Kvandal. Per la nordamericana si tratta del secondo successo in carriera nel massimo circuito, a due anni di distanza dall'unico precedente maturato proprio in Giappone, ma a Zao, nel gennaio 2023. Sedicesima già a metà gara, Malsiner ha saputo confermare il piazzamento anche nella seconda serie, chiudendo con 222,2 punti; ventisettesima quindi Annika Sieff, con 177,5 punti. Trentasettesima piazza al termine della prima serie di salti quindi per Martina Ambrosi, mentre si era invece fermata nel turno di qualificazione Martina Zanitzer, autrice del 52esimo punteggio. La tedesca Katharina Schmid mantiene la testa della classifica generale di Coppa del Mondo con 775 punti, seguita dalla slovena Nika Prevc (693) e dalla stessa Eder (461); Malsiner sale invece a quota 138. Nella notte italiana è in programma la seconda sfida che completa la tappa giapponese: qualificazioni alle 1.45, primo round dalle 3.