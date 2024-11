SCI: PRIMA VITTORIA PER SACCARDI IN COPPA EUROPA, SUO LO SLALOM DI LEVI

Tommaso Saccardi ottiene la prima vittoria in carriera nello slalom di Coppa Europa di Levi, grazie ad una sontuosa seconda manche che permette al 23enne carabiniere di Lesignano de' Bagni di risalire di dieci posizioni e piazzarsi sulla sedia del leader, da dove nessuno riuscirà più a toglierlo. 1'44"66 il tempo finale dell'emiliano, che precede il norvegese Mikkel Remsoey per 19 centesimi e l'austriaco Simon Ruesland per 23.