Sci, Odermatt e Sarrazin pronti per la rivincita sulla Stelvio

Dopo l’uscita in gigante a Sölden e il secondo posto in Discesa negli Stati Uniti, Marco Odermatt è riuscito a rompere il ghiaccio in stagione nel Super-G che ha restituito all’Italia un Giovanni Franzoni, quarto, ad altissimi livelli. Per Odi, abituato a vincere e detentore della Sfera di Cristallo nelle ultime tre annate, sbloccarsi era un’esigenza non differibile.