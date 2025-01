Sci: nasce Apreski-Milano Mountain Show

La Federazione italiana sport invernali in collaborazione con Fandango Club Creators e con il patrocinio del Ministero del Turismo lanciano Apreski-Milano Mountain Show, un evento destinato a riunire tutti i protagonisti e stakeholder degli sport invernali, che si svolgerà a Milano dal 16 al 19 ottobre 2025 presso il Big Theatre, zona Mind (Milano Innovation District) di Rho Fiera. L'evento, in fase di definizione, prevede per giovedì 16 e venerdì 17 ottobre due giornate dedicate al B2B, ovvero al confronto fra aziende e destinazioni sullo stato dell'arte del settore, studiare e interpretare i numeri della montagna, individuare strategie future, ipotizzare collaborazioni e sinergie. I due giorni successivi, sabato 18 e domenica 19 ottobre, saranno dedicati al B2C, ovvero a tutte quelle attività che interessano e appassionano il grande pubblico: l'incontro con gli atleti delle Nazionali italiane delle varie discipline, il racconto delle attività imprenditoriali, dalla viva voce degli stessi imprenditori, dibattiti e incontri fra esperti, scrittori e opinion leader, la presentazione di attrezzi, abbigliamento, calzature e prodotti per la montagna. "A tre mesi dall'evento sportivo più importante del quadriennio che farà puntare i fari di tutto il mondo sul nostro Paese - ha dichiarato il presidente FISI, Flavio Roda - pensiamo sia giusto dedicare uno spazio a un evento che permetta di mettere in mostra la nostra capacità organizzativa e di accoglienza. Le Olimpiadi ormai da tempo stanno indicando il cammino, delineando per la montagna un futuro segnato anche dalla legacy, cioè da quanto i Giochi sapranno lasciare in eredità a livello di infrastrutture, conoscenze ed esperienze".