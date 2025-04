Sci: Goggia già al lavoro, da domani a Livigno con i discesisti

Niente vacanze pasquali per gli azzurri dello sci e di altre discipline della neve. Anche se la stagione 2024/2025 è appena finita, atlete e atleti sono già convocati da domani, 21 aprile, a Livigno (Sondrio) per una sessione di allenamento. In particolare, Sofia Goggia lavorerà nella località lombarda fino al 28 aprile insieme con i componenti della squadra maschile delle discipline veloci, convocati dal dt, Max Carca: Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso, Leonardo Rigamonti, Guglielmo Bosca e Benjamin Alliod. Saranno invece ben 15 gli azzurri delle squadre A e B dello snowboard parallelo a lavorare fino al 25 aprile a Livigno per un raduno che segue la stagione trionfale che ha portato al successo della Coppa delle nazioni, della coppa del mondo generale con Maurizio Bormolini e dei titoli iridati di Roland Fischnaller e dello stesso Bormolini in coppia con Elisa Caffont. Stesse date di lavoro per sette azzurri dello skicross. Il dt, Bartolomeo Pala, ha convocato Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominich Zuech, Daniel Moroder, Federico Tomasoni, Jole Galli ed Andrea Chesi.