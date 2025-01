Sci, gigante Adelboden: in testa Meillard con De Aliprandini 12°

Dopo la prima manche dello slalom gigante di Adelboden, in un panorama alpino spettacolare con tante neve e sole dopo la nebbia e la nevicata di sabato, e' al comando lo svizzero Loic Meillard in 1.25.15. Dietro di lui il norvege Henrik Kristoffersen in 1.15.42 e l'altro elvetico Marco Odematt - leader di coppa e vincitore delle ultime tre edizioni di questa gara - in 1.15.49. Miglior azzurro sulla famosa pista Chuonisbaergli con la sua ripida partenza, i tanti dossi ed il vertiginoso muro finale che fa la differenza, e' il trentino Luca De Aliprandini 12/o in 1.16.55. Luca, che ama questa pista, ha fatto una manche eccellente ma subito dopo il via, quasi per un eccesso di sicurezza ed aggressività agonistica, e' finito in rotazione toccando una porta. Il ritardo accumulato se lo e' pero' portato sino in fondo . Poi - dopo la prova dei primi trenta al via - in classifica ci sono il lombardo Filippo Della Vite, al momento buon 15/o in 1.16.78 con il pettorale 26, l'altoesino Alex Vinatzer in 1.17.27 e Giovanni Borsotti in 1.18.24 . Seconda decisiva manche alle 13,30.