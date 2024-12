Sci: Freestyle, Tabanelli secondo a Pechino nel Big Air

Secondo posto per Miro Tabanelli nella prova di Coppa del mondo di Big Air di Pechino, in Cina: per il ventenne emiliano è il secondo podio nel massimo circuito di FreeSki e segue di poco meno di un anno la prima volta, datata dicembre 2023, a Copper Mountain, nella medesima specialità. Finisce con Frostad al successo (183,00) con un risicato margine su Tabanelli (182,25), mentre sul terzo gradino del podio sale il canadese Dylan Deschamps (181,00). Mentre la sorella minore di Tabanelli, Flora, a Pechino andava a prendersi il terzo posto nella gara femminile alle spalle della francese Tess Ledeux e della svizzera Sarah Höfflin.