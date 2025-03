Sci freestyle, Mondiali: Miro Tabanelli sfiora finale Big Air a St. Moritz

Solo due punti separano Miro Tabanelli dalla finale del Big Air ai Mondiali di St. Moritz. Nella seconda batteria del turno di qualificazione l'emiliano vincitore dell'ultima prova di Coppa del Mondo ha saputo totalizzare 173,50 punti, esibendosi in un'eccezionale terza run che l'ha visto raccogliere un bottino di 93,75. Purtroppo il risultato dell'azzurro non si è rivelato sufficiente per entrare tra i migliori 5 che sabato si giocheranno le medaglie a partire dalle 19:30: Miro è settimo, nella graduatoria guidata dal neozelandese Luca Harrington con 183,00 davanti ai due statunitensi Mac Forehand (180,00) e Troy Podmilsak (177,50). Un livello altissimo, con la prima batteria regolata dal norvegese Birk Ruud con 176,50: sabato si tornerà in pista, con l'Italia che sarà rappresentata da Flora Tabanelli nella prova femminile.