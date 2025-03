Sci freestyle: Cdm skicross, Galli trionfa in gara2 a Gudauri, sul podio anche Deromedis

Jole Galli trionfa in gara 2 a Gudauri e centra il secondo successo stagionale in Coppa del Mondo di skicross, in un sabato georgiano che saluta anche il 14esimo podio di Simone Deromedis, terzo nella sfida maschile per mantenere il comando della classifica generale di Coppa del Mondo. Il quasi venticinquenne trentino è sempre in prima linea ed in una finale di pesi massimi prova a giocare al meglio le proprie carte, cedendo però strada al canadese Reece Howden e al tedesco Florian Wilmsmann che si prendono le due prime posizioni, davanti all'azzurro. Deromedis ha saputo raggiungere la finale con un percorso netto e vincente, per certificare quindi l'ottavo podio stagionale di un inverno che l'ha già visto vincere in tre occasioni. Ottimo ottavo posto quindi per Edoardo Zorzi: il bergamasco ha centrato per la prima volta in carriera l'accesso alle semifinali, per poi affrontare una finale B chiusa al quarto posto alle spalle del francese Youri Duplessis Kergormard e agli svizzeri Detraz e Fiva. Out nei quarti di finale invece Dominik Zuech, con Yanick Gunsch e Federico Tomasoni che sono stati eliminati in batteria. Dopo 13 delle 17 gare in programma, Deromedis guida la classifica generale con 799 punti ed un margine di 99 lunghezze su Wilmsmann (700) con Howden terzo a quota 658.