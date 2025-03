Sci fondo, Cdm: Johaug vince 20 km tc ad Holmenkollen, Ganz 24.a

Therese Johaug torna a vincere e dopo aver mancato a più riprese l'appuntamento con l'oro a Trondheim, alza la voce nella 20km in tecnica classica di Holmenkollen. Al comando praticamente ad ogni riferimento cronometrico, la norvegese ha siglato il miglior tempo in 49'59"9 precendo di 16"5 la connazionale Astrid Øyre Slond e di 31"9 la svedese Ebba Andersson, poi squalificata per aver rimediato il secondo cartellino giallo per violazione di tecnica; sul terzo gradino del podio sale quindi la tedesca Victoria Carl (+53"4). Ritardo di 3'22"5 per Caterina Ganz che è ventiquattresima mentre Anna Comarella e Martina Di Centa chiudono in 32esima e 33esima piazza a poco più di 4 minuti. Alle 14 prenderà il via la gara maschile, sulla medesima distanza; la tappa di Oslo proseguirà domenica con due prove individuali in tecnica libera sulla distanza di 10km.