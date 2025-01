Sci di fondo: Monsorno operata alla spalla destra a Milano

Nicole Monsorno, caduta nel corso dei Campionati Italiani disputati in Val di Fiemme, è stata operata per una lussazione alla spalla destra con lesione alla cuffia dei rotatori dal dottor Roberto Leo, sotto la supervisione del dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica Fisi, presso la Clinica La Madonnina di Milano. Lo comunica la Fisi in una nota. La 24enne trentina delle Fiamme Gialle, che quest'anno ha ottenuto in Coppa del mondo un settimo posto nella sprint di Davos e un ottavo nella sprint in Val di Fiemme, conclude anzitempo la stagione e comincerà nei prossimi giorni la rieducazione.