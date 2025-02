Sci di fondo: Mondiali U23, De Martin Pinter, Laurent e Artusi qualificati per sprint

Terzo posto per Iris De Martin Pinter e sesto per Nadine Laurent nel turno di qualificazione della sprint in tecnica classica U23 ai Mondiali giovanili di Schilpario, in provincia di Bergamo. In testa alla classifica del turno preliminare c'è la svedese Märta Rosenberg che con il tempo di 3'00"43 ha scavato un significativo gap nei confronti della concorrenza, con la veneta terza a 8"21 e la valdostana sesta a 9"50; appena fuori dalla zona qualificazione invece Virginia Cena (+22"35); non è partita Veronica Silvestri. Firma svedese anche nelle qualifiche maschili, con Maans Skoglund in testa alla graduatoria con 2'38"36; Aksel Artusi supera il taglio grazie al 18esimo tempo a 7"98 mentre restano esclusi dal tabellone principale Benjamin Scwingshackl, Andrea Zorzi e Giacomo Petrini. La fase finale prenderà il via alle 12.