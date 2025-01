Sci: ceca Nova in coma farmacologico dopo caduta in prove Garmisch

La sciatrice ceca Tereza Nova è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello ed è stata posta in coma farmacologico dopo essere caduta durante l'allenamento per la discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sabato a Garmisch-Partenkirchen. La federazione sciistica ceca ha reso noto che Nova ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre il gonfiore cerebrale in un ospedale nella vicina Murnau dopo essere caduta durante l'ultima sessione di allenamento sul percorso di Kandahar venerdì. La federazione ha affermato che Nova "rimarrà in coma farmacologico finché il team medico lo riterrà necessario". La 26enne Nova ha gareggiato in quattro gare alle Olimpiadi di Pechino del 2022, con il 14° posto nella combinata come miglior risultato. Ha gareggiato in gare di Coppa del Mondo dal 2019.