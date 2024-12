Sci, CdM: Paris e Casse guidano gli azzurri per le gare di Bormio

Torna il circo bianco in Italia con un doppio appuntamento con le gare di velocità a Bormio. Il dt dello sci alpino maschile Max Carca ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento con la velocità a Bormio. Sono 11 gli atleti che proveranno la Stelvio a partire dal 26 dicembre, in vista delle gare del 28 e 29. Si tratta di Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni, Gregorio Bernardi, Max Perathoner.