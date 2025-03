Sci, CdM freestyle: Galli terza a Craigleith, Deromedis cade ma resta leader

Jole Galli non scende più dal podio ed è terza nella prima delle due sfide di Coppa del Mondo di Craigleith, in Canada, penultima tappa stagionale del massimo circuito. E' il quarto podio consecutivo per la livignasca che dopo aver dovuto rinunciare per il mal di schiena alla prima gara di Passo San Pellegrino ha infilato due successi, un secondo ed un terzo posto nei successivi quattro appuntamenti. Sono cinque i podi stagionali della carabiniera, considerando anche il secondo posto di Dobbiaco: una stagione di altissimo profilo dopo l'infortunio che l'aveva estromessa per l'intero passato inverno. Galli è protagonista anche nella stretta pista di Craigleith: vittoriosa nei quarti, seconda in semifinale alle spalle di Fanny Smith. Proprio l'elvetica ha preso poi il comando nel turno decisivo, con Galli chiamata a duellare per la piazza d'onore con la francese Berger Sabbatel che ha infine avuto la meglio per il secondo posto; quarta è l'altra svizzera Talina Gantenbein. India Sherret, quinta, mantiene la leadership della classifica generale con 840 punti ma Smith si avvicina e sale a 816 con Daniela Maier terza a 745 seguita da Jole Galli, quarta a 731. Una pesante caduta nel corso del quarto di finale ha messo fine alla gara di Simone Deromedis, atterrato violentemente sul fianco dopo un'internata in prossimità di un dosso mentre duellava con Florian Wilmsmann e Kevin Drury: il trentino campione iridato in carica si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici; out negli ottavi invece Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch e Dominik Zuech. La vittoria è quindi andata al padrone di casa Reece Howden che in finale ha preceduto lo svizzero Alex Fiva ed il connazionale Drury; quarta piazza per Wilmsmann. Il quattordicesimo porta Deromedis a salire a 818 punti in classifica generale, mantenendo 60 lunghezze di margine su Howden (758) con Wilmsmann terzo a quota 750.