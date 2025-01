Sci alpino, Shiffrin torna ad allenarsi: "Spero di tornare presto a sciare"

Mikaela Shiffrin è tornata in palestra e punta a tornare sulla neve "nella prossima settimana o giù di lì", ha detto la star americana dello sci più di un mese dopo aver subito una profonda ferita nella zona dell'anca. La grave lesione si è verificata durante un incidente il 30 novembre a Killington, nel Vermont. Shiffrin stava per concludere la sua seconda manche di slalom gigante, inseguendo un record di 100 vittorie in Coppa del Mondo, quando è scivolata in una porta capovolgendo la testa sugli sci. Shiffrin si è sottoposta a un intervento chirurgico addominale a metà dicembre per pulire la ferita.

"Sto facendo progressi qui, posso muovermi, sudare e usare il mio corpo, il che è così emozionante!" ha detto Shiffrin su Instagram mercoledì sera. "Questa prossima fase di recupero consiste nel recuperare il più possibile la mia forza e la condizione, lavorando entro i limiti. Lunghe ore di palestra/riabilitazione, ma spero di riuscire a fare qualche curva facile sulla neve nella prossima settimana o giù di lì", ha detto. "C'è ancora un po' di strada da fare prima che io sia pronta a sciare davvero con intensità, dal punto di vista del dolore e della forma fisica, ma sono entusiasta di dove siamo ora", ha aggiunto la fuoriclasse americana. Non è ancora chiaro quando la due volte campionessa olimpica tornerà nel circuito della Coppa del Mondo, o se Shiffrin tornerà in tempo per i campionati mondiali a Saalbach, in Austria, a febbraio.