Sci alpino: Sarrazin lascia terapia intensiva, venerdì il ritorno in Francia

Lo sciatore francese Cyprien Sarrazin ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sondalo, a 20 km da Bormio, dove è ricoverato dal 28 dicembre dopo la caduta in occasione della discesa di Bormio. La Federazione francese di sci (FFS) ha dato notizia giovedì mattina dello stato di salute dello sciatore, considerato stabile. Secondo il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino, "Sarrazin deve ora affrontare un lungo periodo di recupero e poi di riabilitazione e la durata della sua indisponibilità è al momento indeterminata. Il resto degli accertamenti medici (dolore al piede e al ginocchio) è molto rassicurante e, nonostante la violenza dello shock, non sono state notate altre lesioni". Sempre secondo la FFS, Sarrazin potrebbe essere rimpatriato nelle prossime ore: "La risonanza magnetica effettuata il 31 dicembre suggerisce il rimpatrio in Francia questo venerdì 3 gennaio e il ricovero nel reparto di neurochirurgia della Médipôle do Lione".