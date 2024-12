Sci alpino, ritorno amaro per Hirscher: legamento ko e stagione finita

E' già finita la stagione del grande sciatore Marcel Hirscher, tornato alle gare a cinque anni di distanza dal ritiro. La star austriaca, tornato in gara con la casacca dell'Olanda, ha annunciato sul suo sito web di essersi rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro "durante una scivolata innocua" mentre si allenava nello slalom gigante. Il trentacinquenne Hirscher ha scritto "forse ho finalmente concluso il mio viaggio". Hirscher è tornato a gareggiare questa stagione per la prima volta dopo aver vinto un record di otto Coppe del Mondo maschili consecutive nel marzo 2019. In tre gare il suo miglior risultato è stato il 23° posto nello slalom gigante di apertura della stagione a Sölden, in Austria.