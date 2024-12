Sci alpino, federazione Usa: "Accertamenti per Shiffrin"

La federazione statunitense di sci ha fatto sapere che sono in corso accertamenti per valutare le conseguenze della brutta caduta di Mikaela Shiffrin nel corso della seconda manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di Killington. "Mikaela è stata portata via in slitta - si legge sull'account X di USA Ski & Snowboard - Ulteriori informazioni arriveranno, ma ci si può consolare con il fatto che ha chiesto i tempi intermedi della sua gara". La campionessa statunitense, che a Killington inseguiva la vittoria numero 100 in carriera in coppa del mondo, ha salutato il pubblico mentre veniva portata via dai soccorritori.