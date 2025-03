Sci alpino, Coppa Europa: Della Mea vince in rimonta primo gigante di Geilo

Grande rimonta per Lara Della Mea che vince il primo dei due giganti di Coppa Europa di Geilo, in Norvegia: la tarvisiana ha saputo risalire di ben 26 posizioni nella seconda frazione per imporsi con il tempo complessivo di 1'44"27 e cogliere così la prima vittoria nella specialità nel circuito continentale, la terza in assoluto contando anche i due acuti in slalom raccolti tra il dicembre 2020 ed il dicembre 2023. Il miglior tempo nella seconda manche ha permesso a Della Mea di risalire dalla 27esima piazza occupata dopo la prima, per mettersi alle spalle le svedesi Hilma Lovblom, in testa a metà gara, e Lisa Nyberg, staccate rispettivamente di 0"25 e 0"27. Appena dietro, quinto posto per Ilaria Ghisalberti che cede una posizione nella seconda manche per chiudere a 0"38 dalla compagna di squadra, mentre Alice Pazzaglia riesce a progredire di tre scalini per entrare in top ten e chiudere ottava a 0"74. Buoni piazzamenti quindi anche per Sophie Mathiou che è undicesima a 0"88 e per Ambra Pomarè, tredicesima a 0"99 mentre Tatum Bieler è 18esima a 1"19, con Laura Steinmair 23esima a 1"60. Seguono Margherita Cecere (34esima) e Carole Agnelli (42esima) mentre Alessia Guerinoni non ha completato la seconda manche. A due giganti dal termine della stagione, la classifica di specialità è guidata dall'austriaca Nina Astner con 352 punti davanti alla svizzera Vanessa Kasper (296) con Lövblom che risale in terza piazza (248) a braccetto con l'altra austriaca Victoria Olivier; Mathiou è sesta con 229 punti.