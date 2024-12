Sci alpino, CdM: Shiffrin salta lo slalom di Killington, al via Brignone

Mikaela Shiffrin non sarà al via del terzo slalom stagionale in programma oggi a Killington (prima manche ore 16, seconda manche alle 19). La campionessa statunitense, uscita nella seconda manche del gigante dopo avere sbattuto violentemente la base di un palo, ha riportato una contusione ad un fianco, mentre le ginocchia non sembrano avere riportato traumi. La prudenza le ha consigliato comunque di prendersi qualche giorno di riposo. In gara saranno presenti 64 iscritte, sei di queste sono italiane, dopo che Federica Brignone ha deciso di iscriversi e scenderà con il pettorale numero 31: prima di lei Martina Peterlini con il 19, Marta Rossetti con il 32, Beatrice Sola (38), Lara Della Mea (40) e Giorgia Collomb (59).