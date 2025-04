Sci alpinismo: torna in Valle d'Aosta il tradizionale Trofeo Mezzalama

Una gara affascinante, che scatterà alle 5.30 del mattino quando sarà ancora buio. Un lungo serpentone di atleti illuminerà con le luci frontali prima la via centrale e poi le piste di Cervino Ski Paradise, solcate per raggiungere Plateau Rosa. Un momento unico e coinvolgente, che il pubblico potrà vivere da vicino utilizzando anche gli impianti di risalita tra Breuil-Cervinia e Plateau Rosa che per l'occasione apriranno alle 5, proponendo una tariffa speciale di 10 euro (andata/ritorno). Apertura straordinaria anche del Matterhorn Alpine Crossing, il costo della tratta Breuil-Cervinia - Piccolo Cervino sarà di 20 euro (andata/ritorno).