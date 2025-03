Sci alpinismo: Mondiali U18, Schivalocchi argento e Pollini bronzo nel vertical

Teresa Schivalocchi argento e Giorgia Pollini bronzo: doppio colpo azzurro tra le under 18 nel vertical, protagonsita della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Morgins, in Svizzera. Nelle prove giovanili che hanno aperto il programma di martedì 4 marzo, le due azzurre hanno chiuso la prova in salita alle spalle della cinese Ani Pumu, vincitrice in 28'09 davanti alla lombarda Schivalocchi (+37"5) e alla trentina Pollini (+58"9) che hanno così completato il podio, raccogliendo le prime medaglie italiane della rassegna. Successo cinese anche al maschile con Langjia Gongsong che ha preceduto il tedesco Moritz Bauregger e il norvegese Aron Rodal Haugen, con Matteo Blangero settimo e Matteo Pedranzini 13esimo. Azzurri che si sono invece fermati ai piedi del podio nelle gare under 20 con Lorenzo Milesi e Silvia Boscacci. Al maschile l'oro è andato al collo dello statunitense Griffin Briley (21'22"6), seguito dall'austriaco Silvano Wolf (7"9) e dallo spagnolo Gonzalo Casares Hervias (+38"4), con Milesi quarto ad una quindicina di secondi dal bronzo (+53"1); decima piazza infine per Oscar Tonietti. Firma slovena invece per la gara under 20 femminile che ha visto primeggiare Klara Velepec (27'00"9) con un margine di 8"8 sulla norvegese Elise Andersen e di 11"1 sulla spagnola Laia Selles Sanchez. Boscacci è quarta alle loro spalle a 37"1, con Martina Scola decima e Annalisa Pitscheider dodicesima. Nel pomeriggio sono in programma le prove senior.