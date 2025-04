Sci alpinismo: Mezzalama assegna titoli iridati long distance, 8 azzurri in gara

La stagione della neve aspetta ancora la Maratona dei Ghiacciai: sabato 26 aprile in Valle d'Aosta andrà in scena la 24esima edizione del Trofeo Mezzalama, classicissima primaverile chiamata ad assegnare i titoli mondiali di lunga distanza. Saranno otto gli atleti azzurri in gara in un Trofeo Mezzalama che per l'occasione si proporrà con cordate di due sci alpinisti, al posto delle cordate a tre che hanno caratterizzato la storia recente dell'evento valdostano. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha previsto la partecipazione in azzurro di Davide Magnini, Matteo Eydallin, Michele Boscacci e Robert Antonioli al maschile, di Alba De Silvestro, Lisa Moreschini, Ilaria Veronese e Giulia Compagnoni al femminile. La sfida tra Cervinia e Gressoney che lungo i suoi 45 chilometri toccherà Castore (4226 metri di quota), Lyskamm (4272 metri di quota) è prevista alle 5:30 di sabato 26 aprile.