Scherma: nuovo corso sciabola azzurra al via con allenameto a Roma

La sciabola azzurra riparte da Roma con destinazione Padova per gli uomini e Heraklion per le donne, prime tappe di Coppa del Mondo del nuovo corso. Il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", nella Capitale, ha ospitato il primo allenamento collegiale guidato dai Commissari tecnici Andrea Terenzio per il settore maschile e Andrea Aquili a capo del gruppo femminile. Lavoro proficuo all'Acqua Acetosa in un breve ritiro che ha permesso ai nuovi CT di confrontarsi con gli atleti in vista della seconda parte di stagione, con due appuntamenti, in calendario nel secondo weekend di marzo, ormai alle porte. Tanto per Terenzio quanto per Aquili, del resto, non c'è stato certo bisogno di presentazioni. Il neo responsabile della sciabola maschile, infatti, ha vissuto per anni lo staff della Nazionale italiana Assoluta prima di diventare Commissario tecnico dell'Ucraina che ha trionfato all'Olimpiade di Parigi con la squadra delle donne. Ancora più recente, anzi attuale, l'esperienza azzurra del nuovo CT delle sciabolatrici Andrea Aquili, che nell'ultimo triennio ha ricoperto l'incarico di referente per il settore femminile. Impegno, applicazione e spirito di squadra i concetti fondanti di un'avventura che, come sottolineato dal Presidente federale Luigi Mazzone nel commentare la suddivisione della guida tecnica della sciabola, punta a rafforzare sempre di più questa specialità. Per il gruppo maschile del CT Andrea Terenzio, in particolare, si annuncia una "prima" speciale: la storica tappa italiana di Coppa del Mondo in programma a Padova, il mitico "Trofeo Luxardo" giunto alla 66^ edizione. L'Italia, in quanto Paese ospitante, può schierare 20 atleti nella prova individuale che, sulle pedane della Kioene Arena, inizierà con le qualificazioni di giovedì 6 marzo e vivrà il clou con il tabellone principale di venerdì 7. Saranno in gara Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Antonio Tallarico, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. Per la competizione a squadre di sabato 8, invece, il Commissario tecnico ha indicato cinque nomi, tra i quali sarà poi definito il quartetto: prescelti Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e il capitano della sciabola azzurra Gigi Samele. Saranno a Padova con il CT Andrea Terenzio i maestri Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Sorin Radoi, insieme al fisioterapista Andrea Giannattasio.