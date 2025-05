Scherma, Grand Prix fioretto: Favaretto oro a Shanghai, Marini argento

È gigante l'Italia del fioretto che conquista cinque medaglie in due gare nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito iridato di specialità prima degli Europei di Genova 2025. Una domenica tutta azzurra che regala l'oro di Martina Favaretto, l'argento di Tommaso Marini e tre bronzi griffati da Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi. Giovani già in cima al mondo, campionesse che non finiscono mai, giovanissimi alla ribalta: c'è di tutto nella super giornata cinese della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, che vede l'Italia prendersi, in due prove, ben cinque delle otto medaglie in palio.