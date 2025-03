Scherma: Grand di Prix fioretto a Lima, 24 azzurri convocati

Trasferta in Perù per il fioretto azzurro che nel prossimo weekend, da venerdì 21 a domenica 23 marzo, sarà impegnato nel Grand Prix di Lima. Sono 24 gli atleti convocati dal ct Simone Vanni. Apertura riservata alle qualificazioni della prova femminile. Saranno già ammesse al tabellone principale di domenica, per diritto di ranking, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Elena Tangherlini, mentre debutteranno sin dai gironi nella giornata inaugurale Giulia Amore, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Sabato sarà invece dedicato ai preliminari della competizione maschile. Esentanti i "top 16" al mondo Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi; andranno invece a caccia del pass per la giornata clou Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Domenica, infine, in scena i due tabelloni principali che porteranno all'assegnazione delle medaglie. "La recente tappa di Coppa del Mondo al Cairo ci ha regalato eccellenti risultati e anche ottime indicazioni rispetto al lavoro che abbiamo intrapreso. Mi aspetto conferme e nuove risposte in questo Grand Prix che sarà appuntamento molto importante in vista degli eventi clou della stagione", ha sottolineato Vanni che guiderà il fioretto azzurro nella trasferta peruviana affiancato dai maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore e Marco Vannini.