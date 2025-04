Scherma, Europei U23: oro Italia nel fioretto femminile a squadre

Tre, per l'Italia, è il numero perfetto. Tre medaglie in tre gare nella giornata numero tre dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn. Nel sabato che apriva il programma delle competizioni a squadre, nella kermesse continentale in Estonia, la spedizione azzurra ha conquistato un oro con le fiorettiste, un argento con le sciabolatrici e un bronzo con gli spadisti. Un'altra prova di forza per il gruppo guidato dal Capo delegazione Federico Vismara, in tutte le armi: il team di fioretto femminile (con Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis) si è laureato campione d'Europa, dominando in finale la Francia, mentre per due sole stoccate - nell'ultimo atto, sempre contro le transalpine - ha chiuso al secondo posto la formazione di sciabola femminile (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica); infine è salita sul terzo gradino del podio la squadra di spada maschile (Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto), riscattando - ancora in un match con i francesi, stavolta per il bronzo - il ko subito in semifinale per mano di Israele. (Segue). amr