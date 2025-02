Scherma, Europei giovani: bronzo per Reale nella sciabola ad Antalya

La sesta giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 'Antalya 2025', che chiudeva la serie delle gare individuali riservate agli Under 20, ha regalato all'Italia la medaglia di bronzo conquistata dallo sciabolatore Leonardo Reale. Il bottino di questo venerdì poteva essere ancora più ricco, per la spedizione italiana e per la famiglia Reale, visto che sempre nella sciabola maschile hanno chiuso ai piedi del podio, rispettivamente 5° e 6°, il 'maggiore' Edoardo e Valerio Reale, fratelli - entrambi più grandi - di Leo. Niente medaglie, invece, nel fioretto maschile e nella spada femminile, dove i portacolori dell'Italia si sono fermati agli ottavi di finale. La cavalcata verso la medaglia di Leonardo Reale è iniziata con il successo per 15-7 sul britannico Evan nel turno da 64. Nel tabellone da 32, la prova del più piccolo dei tre fratelli-sciabolatori del Frascati Scherma (è sciabolatrice anche la sorella minore Matilde) è proseguita con il successo sul romeno Vacovei (15-12). L'ultima stoccata è stata decisiva per l'azzurrino negli ottavi di finale dove ha superato per 15-14 il tedesco Schenkel, prima di una grande vittoria nei quarti di finale, con il punteggio di 15-12, sul forte romeno Cidu, che ha assicurato a Leo la certezza del suo primo podio continentale nella categoria Giovani. Lo stop è arrivato solo in semifinale, con il risultato di 15-5 contro il neutrale Graudyn poi laureatosi campione d'Europa, che ha sancito per Leonardo Reale la medaglia di bronzo.