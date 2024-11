SCHERMA: CDM SPADA, RIZZI 5/A A VANCOUVER, CUOMO 7°

Si chiude con due azzurri ai piedi del podio il sabato dedicato alle due prove individuali della Coppa del Mondo di spada a Vancouver per il gruppo italiano del ct Dario Chiadò. Nella gara femminile è quinta Giulia Rizzi mentre in quella maschile settima posizione per Valerio Cuomo. La giornata di Giulia Rizzi è iniziata con il successo per 15-8 sulla romena Sont nel tabellone da 64. La medaglia d'oro a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha poi proseguito con la vittoria sulla tedesca Ehler 15-12 nel turno delle 32 prima di avere la meglio, nel derby azzurro degli ottavi di finale, su Alice Clerici con il risultato di 15-11 negli ottavi di finale. Lo stop per la friulana delle Fiamme Oro è arrivato nei quarti con la sconfitta 10-9 subita dall'atleta di Hong Kong Hsieh. Rizzi ha chiuso così in quinta piazza, confermandosi sempre ai massimi livelli dopo l'argento del debutto negli Emirati Arabi. Si è fermata tra le migliori 16 la corsa di altre tre azzurre: buone prove per Federica Isola (11/a), Sara Maria Kowalczyk (12/a dopo la vittoria all'esordio stagionale) e Alice Clerici (superata proprio da Rizzi) che ha chiuso in 16/a posizione. Così le altre italiane al via oggi: 25/a Gaia Caforio, 42/a Vittoria Siletti, 48/a Roberta Marzani.