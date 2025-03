Scherma, Cdm sciabole donne: nove azzurre al tabellone principale di Heraklion

Nove azzurre del ct Andrea Aquili saranno protagoniste domani nel tabellone principale della gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Heraklion. Era già ammessa al tabellone principale per diritto di ranking Michela Battiston. Fin dal primo step odierno, grazie a un'ottima fase a gironi, hanno staccato il pass per la giornata clou altre quattro sciabolatrici italiane: Martina Criscio, Michela Landi, Carlotta Fusetti e Mariella Viale. Attraverso i tabelloni preliminari, poi, sono riuscite a qualificarsi anche Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili. Stop nell'ultimo match di oggi, invece, per Manuela Spica e Benedetta Fusetti, mentre è uscita nel turno precedente Maria Clementina Polli. Domani, sulle pedane greche, la giornata che assegnerà le medaglie individuali.